В Италии 11-летний мальчик покончил с собой из-за онлайн-игры

В Италии школьник совершил самоубийство после участия в новой опасной онлайн-игре, которая похожа на Синий кит.

Это удалось установить правоохранителям после расследования.

11-летний школьник оставил предсмертную записку, в которые он признался в любви к родителям и написал, что должен следовать за черным человеком в капюшоне.

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Следователи отметили, что речь идет о персонаже по имени Джонатан Галиндо — загадочная фигура, которая выглядит как человекоподобная собака и носит темный капюшон.

Новая онлайн-игра очень похожа на Синий кит. В ней в чат с детьми добавляется Галиндо. Персонаж начинает давать простые задачи: проснуться среди ночи или посмотреть страшный фильм.

В финале игры участник должен подвергнуть себя смертельной опасности или совершить самоубийство.

Что такое Синий кит

Синий кит — некая игра в социальных сетях, в которую играют дети и подростки и финальной целью которой является совершение самоубийства.

По сути, подросток должен опубликовать пост в соцсети с тематическими хештегами. Затем ему пишет так называемый куратор, который дает ряд заданий. В финале игры — самоубийство.

Существование Синего кита в России не раз поддавали сомнению, так как не видели прямых доказательств, однако в Украине на нее отреагировали как правоохранители, так и народные избранники.

Несмотря на то, что Синий кит распространялся в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, 28 мая 2017 года Верховная Рада приняла изменения в Криминальный кодекс, в которых усилила ответственность за доведение человека до самоубийства, в том числе в интернете.

Также превентивные меры проводились правоохранителями, а в школах разъяснительные беседы прошли как среди детей, так и среди родителей.

Самоубийство в Запорожье

Месяц назад в сквере в Запорожье нашли обгоревшее тело молодой девушки.

Она облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Перед трагедией девушка в соцсетях делилась депрессивными мыслями, а все последние фото были с пожарами или огнем.