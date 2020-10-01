В Італії 11-річний хлопчик вкоротив собі віку через онлайн-гру

В Італії школяр вчинив самогубство після участі в новій небезпечній онлайн-грі, яка схожа на Синій кит.

Це вдалося встановити правоохоронцям після розслідування.

11-річний школяр залишив передсмертну записку, в які він зізнався в любові до батьків і написав, що повинен слідувати за чорним чоловіком в капюшоні.

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Слідчі зазначили, що йдеться про персонажа, на ім’я Джонатан Галіндо – загадкову фігуру, яка виглядає як людиноподібний собака і носить темний капюшон.

Нова онлайн-гра дуже схожа на Синій кит. В ній в чат з дітьми додається Галіндо. Персонаж починає видавати прості завдання: прокинутися серед ночі або подивитися страшний фільм.

У фіналі гри учасник має піддати себе смертельній небезпеці або зовсім вчинити самогубство.

Що таке Синiй кит

Синій кит – певна гра у соціальних мережах, в яку грають діти і підлітки і фінальної метою якої є вчинення самогубства.

Підліток повинен опублікувати пост у соцмережі з тематичним хештегом. Потім йому пише так званий куратор, який дає низку завдань. У фіналі гри – самогубство.

Існування Синього кита в Росії піддавали сумніву, бо не бачили прямих доказів, проте в Україні на неї відреагували як правоохоронці, так і народні обранці.

Попри те, що Синій кит поширювався у забороненої в Україні соцмережі ВКонтакте, 28 травня 2017 року Верховна Рада ухвалила зміни до Кримінального кодексу, в яких посилила відповідальність за доведення людини до самогубства, зокрема в інтернеті.

Також превентивні заходи проводилися правоохоронцями, а в школах роз’яснювальні бесіди пройшли як серед дітей, так і серед батьків.

Самогубство у Запоріжжі

Місяць тому у сквері в Запоріжжі знайшли обгоріле тіло молодої дівчини.

Вона облила себе легкозаймистою рідиною та підпалила.

Перед трагедію дівчина ділилася в соцмереж депресивними думками, а всі останні фото були з пожежами або вогнем.