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Факты / Происшествия

20 тыс. грн, телефон и торт: в Запорожье сосед убил женщину ради наживы

В Запорожье 20-летний парень убил женщину ради денег. Жертву он знал, ведь проживал рядом.

— Женщина жила с 10-летним сыном в тот день они собирались к дедушке. Однако, внук позвонил ему и сказал, что вернулся из школы, но мама не открывает дверь. Мужчина приехал и обнаружил в квартире тело дочери, — рассказали в ГУ НП в Запорожской области.

Мужчина убил женщину ради наживы. Он прихватил с собой мобильный телефон, два ноутбука с документами, €650, 1 тыс. грн, четыре банковские карты и даже торт, с которым женщина возвращалась домой.

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— 20-летний сосед дождался женщину возле лифта, ударил ее по голове, забрал ключи от квартиры и затянув жертву внутрь, задушил. Далее злоумышленник вынес из дома все ценное имущество и убежал, — добавили в полиции.

Подозреваемому грозит наказание по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Гибель сотрудницы посольства

На одной из улиц Киева нашли без сознания сотрудницу посольство США Санвер Никаело.

Женщину без сознания с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина. Ее госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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