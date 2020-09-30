PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве избили сотрудницу посольства США — она умерла

На одной из улиц Киева нашли без сознания сотрудницу посольства США Санвер Никаело, после того, как на нее напали неизвестные.

Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина. Ее госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась.

Во время досмотра вещей потерпевшей обнаружили удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя. Гражданства умершего не называют.

Правоохранители на месте происшествия выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте: Удар в голову и резиновые пули: в Винницкой области подрались кандидаты в депутаты

По данным полиции, к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).

На данный момент продолжаются его поиски.

В начале сентября в Киеве ночью напали на украинского певца Дзидзьо — на улице Стрелецкой Шевченковского района.

Кто напал на певца неизвестно, правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Источник: Полиция Киева 

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх