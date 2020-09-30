На одной из улиц Киева нашли без сознания сотрудницу посольства США Санвер Никаело, после того, как на нее напали неизвестные.

Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина. Ее госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась.

Во время досмотра вещей потерпевшей обнаружили удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя. Гражданства умершего не называют.

Правоохранители на месте происшествия выясняют все обстоятельства произошедшего.

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По данным полиции, к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).

На данный момент продолжаются его поиски.

В начале сентября в Киеве ночью напали на украинского певца Дзидзьо — на улице Стрелецкой Шевченковского района.

Кто напал на певца неизвестно, правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Источник: Полиция Киева