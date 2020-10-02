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Факты / Происшествия

Били и задушили: на Херсонщине нашли тело военнослужащего

Полиция Херсонской области нашла тело 26-летнего военнослужащего. По результатам экспертизы мужчину задушили. Также на теле погибшего нашли многочисленные травмы тела и головы.

Оперативники утверждают, что уже провели следственные действия и нашли одного подозреваемого. Это 25-летний военнослужащий и коллега погибшего. По одной из версий, между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

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Сейчас подозреваемый задержан. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115  Умышленное убийство  Уголовного кодекса Украины. Предусматривается срок от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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