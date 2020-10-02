Поліція Херсонської області знайшла тіло 26-річного військовослужбовця. За результатами експертизи чоловіка задушили. Також на тілі загиблого знайшли чисельні травми тіла та голови.

Оперативники стверджують, що вже провели слідчі дії та вже знайшли одного підозрюваного. Це 25-річний військовослужбовець та колега загиблого. За однією із версій, між чоловіками відбувся конфлікт, що переріс у бійку.

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Нині підозрюваний затриманий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Умистне вбивство Кримінального кодексу України. Передбачається строк від 7 до 15 років позбавлення волі.

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