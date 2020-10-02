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Факти / Надзвичайні події

Били та задушили: на Херсонщині знайшли тіло військовослужбовця

Поліція Херсонської області знайшла тіло 26-річного військовослужбовця. За результатами експертизи чоловіка задушили. Також на тілі загиблого знайшли чисельні травми тіла та голови.

Оперативники стверджують, що вже провели слідчі дії та вже знайшли одного підозрюваного. Це 25-річний військовослужбовець та колега загиблого. За однією із версій, між чоловіками відбувся конфлікт, що переріс у бійку.

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Нині підозрюваний затриманий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження  за ч.1 ст.115  Умистне вбивство Кримінального кодексу України. Передбачається строк від 7 до 15 років позбавлення волі.

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У Київській області господарі вночі вбили 41-річного гостя та намагались видати смерть загиблого за природну. Чоловік помер від великої кількості колотих ран на спині.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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