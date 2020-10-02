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Факты / Происшествия

На территории ВАКС произошел взрыв, здание суда повреждено

Фасад здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве был поврежден в результате взрыва, который прогремел в ночь на 1 октября.

Вероятно, во внутреннем дворе ВАКС злоумышленники подорвали неизвестное взрывное устройство, сообщила пресс-служба суда.

Место происшествия осмотрели сотрудники Соломенского райуправления полиции. Правоохранители решают вопрос о внесении данных в ЕРДР.

В ВАКС считают, что организаторы взрыва пытались вмешаться в деятельность суда.

Несмотря на взрыв, учреждение не прекращало работу в штатном режиме.

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  • На территории ВАКС произошел взрыв, здание суда повреждено
  • На территории ВАКС произошел взрыв, здание суда повреждено
  • На территории ВАКС произошел взрыв, здание суда повреждено
  • На территории ВАКС произошел взрыв, здание суда повреждено
  • На территории ВАКС произошел взрыв, здание суда повреждено
  • На территории ВАКС произошел взрыв, здание суда повреждено
На территории ВАКС произошел взрыв, здание суда повреждено / 3 фотографии

Что известно о ВАКС

Высший антикоррупционный суд заработал 5 сентября 2019 года. Его возглавляет Елена Танасевич.

Миссия ВАКС заключается в осуществлении справедливого правосудия по уголовным производствам относительно коррупционных преступлений.

ВАКС осуществляет правосудие как суд первой и апелляционной инстанций.

Источник: ВАКС

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