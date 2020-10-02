На території ВАКС стався вибух, будівлю суду пошкоджено

Фасад будівлі Вищого антикорупційного суду в Києві було пошкоджено внаслідок вибуху, який прогримів у ніч на 1 жовтня.
Ймовірно, у внутрішньому дворі ВАКС зловмисники підірвали невідомий вибуховий пристрій, повідомила прес-служба суду.
Місце події оглянули співробітники Солом’янського райуправління поліції. Правоохоронці вирішують питання про внесення даних в ЄРДР.
У ВАКС вважають, що організатори вибуху намагалися втрутитися в діяльність суду.
Незважаючи на вибух, установа не припиняла роботу в штатному режимі.
Читайте: Справа про держзраду: суд залишив у силі вирок Януковичу
Що відомо про ВАКС
Вищий антикорупційний суд запрацював 5 вересня 2019 року. Його очолює Олена Танасевич.
Місія ВАКС полягає в здійсненні справедливого правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів.
ВАКС здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій.
Джерело: ВАКС