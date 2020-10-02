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Факти / Надзвичайні події

На території ВАКС стався вибух, будівлю суду пошкоджено

Фасад будівлі Вищого антикорупційного суду в Києві було пошкоджено внаслідок вибуху, який прогримів у ніч на 1 жовтня.

Ймовірно, у внутрішньому дворі ВАКС зловмисники підірвали невідомий вибуховий пристрій, повідомила прес-служба суду.

Місце події оглянули співробітники Солом’янського райуправління поліції. Правоохоронці вирішують питання про внесення даних в ЄРДР.

У ВАКС вважають, що організатори вибуху намагалися втрутитися в діяльність суду.

Незважаючи на вибух, установа не припиняла роботу в штатному режимі.

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  • На території ВАКС стався вибух, будівлю суду пошкоджено
  • На території ВАКС стався вибух, будівлю суду пошкоджено
  • На території ВАКС стався вибух, будівлю суду пошкоджено
  • На території ВАКС стався вибух, будівлю суду пошкоджено
  • На території ВАКС стався вибух, будівлю суду пошкоджено
  • На території ВАКС стався вибух, будівлю суду пошкоджено
На території ВАКС стався вибух, будівлю суду пошкоджено / 3 фотографии

Що відомо про ВАКС

Вищий антикорупційний суд запрацював 5 вересня 2019 року. Його очолює Олена Танасевич.

Місія ВАКС полягає в здійсненні справедливого правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів.

ВАКС здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій.

Джерело: ВАКС

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