Поліція у Запоріжжі затримала злочинну групу, яка торгувала прекурсорами та психотропною речовиною Валера.

Обвинувальні акти у справі скерували до суду, повідомили правоохоронці.

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Організаторами наркоцеху виявилися двоє 29-річних чоловіків. Спільники на постійній основі налагодили міжнародний канал постачання в Україну альфа-бромвалерофенону з території Польщі та Китаю.











Поліція перекрила канал постачання наркотику Валера з Китаю / 3 фотографии

23-річний запоріжець на власному автомобілі отримував посилки та здійснював відправлення товару.

Спільники переказували гроші постачальникам психотропних речовин, приймали замовлення та контролювали відправку товару в області.

Трьом членам угруповання оголошено про підозру, їм загрожує до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Міжнародна операція

У США та ЄС провели спільну масштабну операцію, внаслідок якої затримали 179 ймовірних торговців наркотиками.

Вилучили 500 кілограмів заборонених речовин, повідомили в Європолі. Керувала операцією кримінальна поліція Німеччини.

Джерело: поліція Запоріжжя

Фото: поліція Запоріжжя