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Факты / Мир

В США и Европе задержали 179 торговцев наркотиками

Силовики США и ЕС провели совместную масштабную операцию, в результате которой были задержаны 179 предполагаемых торговцев наркотиками.

Изъяли 500 килограммов запрещенных веществ, сообщили в Европоле.

Руководила операцией криминальная полиция Германии, также в ней приняли участие правоохранительные и судебные органы США, Великобритании, Нидерландов, Австрии, Швеции, Кипра, Австралии и Канады.

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Аресты произошли в:

  • Соединенных Штатах (121)
  • Германии (42);
  • Нидерландах (8);
  • Великобритании (4);
  • Австрии (3);
  • Швеции (1).

— Золотой век даркнет-рынка завершился. Такие операции подчеркивают способность силовых структур противостоять шифрованию и анонимности торговых площадок даркнета, — подчеркнул глава Европейского центра по борьбе с киберпреступностью Эдвардас Шилерис.

Среди изъятых наркотиков — героин, кокаин, экстази, метамфетамин. Также в подозреваемых нашли более $6,5 млн и 64 единицы огнестрельного оружия.

Наркоторговец протаранил полицейских

В Австралии 28-летний мужчина ехал на фургоне, в котором перевозил 273 кг метамфетамина, врезался в автомобиль полиции.

После того, как злоумышленник протаранил авто правоохранителей, он поехал дальше. Его задержали через час в соседнем районе.

Общая стоимость наркотиков достигла $145 млн.

Источник: Еuropol

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