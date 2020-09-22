В США и Европе задержали 179 торговцев наркотиками

Силовики США и ЕС провели совместную масштабную операцию, в результате которой были задержаны 179 предполагаемых торговцев наркотиками.
Изъяли 500 килограммов запрещенных веществ, сообщили в Европоле.
Руководила операцией криминальная полиция Германии, также в ней приняли участие правоохранительные и судебные органы США, Великобритании, Нидерландов, Австрии, Швеции, Кипра, Австралии и Канады.
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Аресты произошли в:
- Соединенных Штатах (121)
- Германии (42);
- Нидерландах (8);
- Великобритании (4);
- Австрии (3);
- Швеции (1).
— Золотой век даркнет-рынка завершился. Такие операции подчеркивают способность силовых структур противостоять шифрованию и анонимности торговых площадок даркнета, — подчеркнул глава Европейского центра по борьбе с киберпреступностью Эдвардас Шилерис.
Среди изъятых наркотиков — героин, кокаин, экстази, метамфетамин. Также в подозреваемых нашли более $6,5 млн и 64 единицы огнестрельного оружия.
Наркоторговец протаранил полицейских
В Австралии 28-летний мужчина ехал на фургоне, в котором перевозил 273 кг метамфетамина, врезался в автомобиль полиции.
После того, как злоумышленник протаранил авто правоохранителей, он поехал дальше. Его задержали через час в соседнем районе.
Общая стоимость наркотиков достигла $145 млн.
Источник: Еuropol