У Дніпропетровській області одна із компаній-утилізаторів грубо порушувала норми ліквідації токсичних відходів, що могло призвести до екологічної катастрофи.
Місцеве підприємство із виробництва трубної продукції уклало угоду на 2,5 млн грн з харківською фірмою-утилізатором, однак представники останньої умови не виконували.
Замість цього вони попросили мешканця Марганця зберігати токсичні відходи на своїй ділянці, яка розташована поряд із гаражним кооперативом на околиці міста.
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Вантажівки із небезпечними речовинами курсували туди двічі на тиждень. Звалище відходів могло привести до потрапляння небезпечних речовин до Каховського водосховища.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Медвідходи в Україні
В Україні існує проблема з утилізацією відходів, зокрема медичних.
Ця проблема загострилася через пандемію коронавірусу, адже небезпечні предмети та речовини можуть перебувати у неналежних місцях та загрожувати громадянам країни.
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