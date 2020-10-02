PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Звалище отрути за гаражами: у Дніпропетровській області викрили порушників

У Дніпропетровській області одна із компаній-утилізаторів грубо порушувала норми ліквідації токсичних відходів, що могло призвести до екологічної катастрофи.

Місцеве підприємство із виробництва трубної продукції уклало угоду на 2,5 млн грн з харківською фірмою-утилізатором, однак представники останньої умови не виконували.

Замість цього вони попросили мешканця Марганця зберігати токсичні відходи на своїй ділянці, яка розташована поряд із гаражним кооперативом на околиці міста.

Читайте: 400 млн тонн відходів на рік: як Україні вирішити проблему зі сміттям

Вантажівки із небезпечними речовинами курсували туди двічі на тиждень. Звалище відходів могло привести до потрапляння небезпечних речовин до Каховського водосховища.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

  • Екологія Дніпро
  • Свалка СБУ 1
  • Свалка СБУ 1
  • Екологія Дніпро
  • Свалка СБУ 1
  • Свалка СБУ 1
Звалище отрути за гаражами: у Дніпропетровській області викрили порушників / 3 фотографии

Медвідходи в Україні

В Україні існує проблема з утилізацією відходів, зокрема медичних.

Ця проблема загострилася через пандемію коронавірусу, адже небезпечні предмети та речовини можуть перебувати у неналежних місцях та загрожувати громадянам країни.

Про те, як утилізуються відходи в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка