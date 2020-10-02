У Дніпропетровській області одна із компаній-утилізаторів грубо порушувала норми ліквідації токсичних відходів, що могло призвести до екологічної катастрофи.

Місцеве підприємство із виробництва трубної продукції уклало угоду на 2,5 млн грн з харківською фірмою-утилізатором, однак представники останньої умови не виконували.

Замість цього вони попросили мешканця Марганця зберігати токсичні відходи на своїй ділянці, яка розташована поряд із гаражним кооперативом на околиці міста.

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Вантажівки із небезпечними речовинами курсували туди двічі на тиждень. Звалище відходів могло привести до потрапляння небезпечних речовин до Каховського водосховища.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.











Звалище отрути за гаражами: у Дніпропетровській області викрили порушників / 3 фотографии

Медвідходи в Україні

В Україні існує проблема з утилізацією відходів, зокрема медичних.

Ця проблема загострилася через пандемію коронавірусу, адже небезпечні предмети та речовини можуть перебувати у неналежних місцях та загрожувати громадянам країни.

Про те, як утилізуються відходи в Україні, читайте на Фактах ICTV.