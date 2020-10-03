На Рівненщині п’яний водій збив пішоходів – є загиблий, троє постраждали

У Рівненській області у місті Костопіль водій Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння наїхав на чотирьох пішоходів.

Медики швидкої на місці лише констатували смерть 30-річного жителя Костополя. Ще трьох потерпілих доставили до лікарні. 24-річний хлопець, у якого попередньо діагностували забій мозку, закритий перелом плеча, відкритий перелом ноги, закриту травму черевної порожнини, перебуває у реанімаційному відділенні.

Також госпіталізований і 21-річний потерпілий із внутрішньо-суглобним переломом і забоями. Ще одного постраждалого після надання медичної допомоги відпустили додому.

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Результати 32-річного водія на алкотестері показали 1,37 проміле. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Напередодні у Києві біля Байкового кладовища авто в’їхало в прилавки з вінками. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини.

До лікарні госпіталізували 18-річну дівчину, водія та пасажирів автомобіля.