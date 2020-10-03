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Факты / Происшествия

Не было живого места: в Киеве в подсобке магазина нашли тело администратора

На складе продуктового магазина на проспекте Отрадном в Киеве вечером 2 октября нашли тело 35-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

В настоящее время установлено, что в магазин зашел неизвестный мужчина и впоследствии начал наносить женщине ножевые ранения.

Потерпевшая скончалась на месте.

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Полиция Соломенского управления открыла производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство.

Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать подозреваемого в убийстве.

Убийство фармацевта в Одессе

В Одессе ночью 23 сентября в круглосуточной аптеке зарезали фармацевта.

От многочисленных ножевых ударов девушка умерла на месте.

Окровавленное тело утром увидела ее коллега, когда пришла на работу и открыла дверь.

Полиция оперативно установила личность убийцы – он задержан.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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