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Факты / Происшествия

Детонируют боеприпасы, а рядом электроподстанция: на Луганщине очередной поджог

В Станично-Луганском районе зафиксировали очередной поджог. Результате чего происходит детонация неразорвавшихся боеприпасов. 

Также верховой огонь уже приближается к электроподстанции.

Читайте: Остался только пепел. Катастрофические последствия масштабного пожара в Луганской области

— Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из Града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Спасатели сдерживают пожар, — заявили в Станично-Луганской райгосадминистрации.

Пожар в Луганской области: огонь подступает к электростанции

Пожары в Луганской области

В лесных пожарах в Луганской области погибли 11 человек. Спасатели нашли тела еще четырех человек, которых ранее считали пропавшими без вести.

Сложная ситуация с пожарами сейчас наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов.

2 октября украинские военные сняли факт поджога оккупантами сухостоя на Луганщине.

На видео отчетливо видно, как террорист поджигает сухую траву неподалеку украинских позиций.

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