Пожар в Луганской области: огонь подступает к электростанции

В Станично-Луганском районе зафиксировали очередной поджог. Результате чего происходит детонация неразорвавшихся боеприпасов.

Также верховой огонь уже приближается к электроподстанции.

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— Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из Града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Спасатели сдерживают пожар, — заявили в Станично-Луганской райгосадминистрации.

Пожары в Луганской области

В лесных пожарах в Луганской области погибли 11 человек. Спасатели нашли тела еще четырех человек, которых ранее считали пропавшими без вести.

Сложная ситуация с пожарами сейчас наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов.

2 октября украинские военные сняли факт поджога оккупантами сухостоя на Луганщине.

На видео отчетливо видно, как террорист поджигает сухую траву неподалеку украинских позиций.