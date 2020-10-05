Пожежа в Луганській області: вогонь підступає до електростанції

У Станично-Луганському районі зафіксували черговий підпал. Внаслідок чого відбувається детонація боєприпасів, які не розірвалися.

Також верховий вогонь вже наближається до електропідстанції.

Читайте: Лишився лише попіл. Катастрофічні наслідки масштабної пожежі в Луганській області

– Раптово запалало навіть там, де не було пожеж у 2014-15 роках після масштабних обстрілів з Граду. Черговий підпал між населеними пунктами Ніжньотепле та Артема. Рятувальники стримують пожежу, – заявили в Станично-Луганській райдержадміністрації.

Пожежі в Луганській області

Внаслідок лісових пожеж у Луганській області загинули 11 людей. Рятувальники знайшли тіла ще чотирьох людей, яких раніше вважали зниклими безвісти.

Складна ситуація з пожежами наразі спостерігається вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів.

2 жовтня українські військові зафільмували факт підпалу окупантами сухостою на Луганщині.

На відео чітко видно, як терорист підпалює суху траву неподалік українських позицій.