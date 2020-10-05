PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Детонують боєприпаси, а поруч електропідстанція: на Луганщині черговий підпал

У Станично-Луганському районі зафіксували черговий підпал. Внаслідок чого відбувається детонація боєприпасів, які не розірвалися.

Також верховий вогонь вже наближається до електропідстанції.

Читайте: Лишився лише попіл. Катастрофічні наслідки масштабної пожежі в Луганській області

– Раптово запалало навіть там, де не було пожеж у 2014-15 роках після масштабних обстрілів з Граду. Черговий підпал між населеними пунктами Ніжньотепле та Артема. Рятувальники стримують пожежу, – заявили в Станично-Луганській райдержадміністрації.

Пожежа в Луганській області: вогонь підступає до електростанції

Пожежі в Луганській області

Внаслідок лісових пожеж у Луганській області загинули 11 людей. Рятувальники знайшли тіла ще чотирьох людей, яких раніше вважали зниклими безвісти.

Складна ситуація з пожежами наразі спостерігається вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів.

2 жовтня українські військові зафільмували факт підпалу окупантами сухостою на Луганщині.

На відео чітко видно, як терорист підпалює суху траву неподалік українських позицій.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка