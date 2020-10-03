Остался только пепел. Катастрофические последствия масштабного пожара в Луганской области

В Луганской области четвертый день пылают пожары. Один из очагов вблизи села Чмыровка Старобельского района — удалось ликвидировать.

Сейчас чрезвычайники пытаются потушить еще семь очагов пламени на 20 тыс. гектаров.

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Обнаружены тела семи погибших, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, 18 — пострадали. Между тем жители начали возвращаться в испепеленные дома.

В частности, в Муратовом, что за несколько километров от Северодонецка, уцелевших домов почти нет. Люди считают, что компенсаций, которые обещает правительство на восстановление не хватит.

Летом, когда вокруг села также бушевали пожары, стихия его обошла, а сейчас огонь безжалостно истребил более половины домов. Люди, которые за считанные минуты потеряли абсолютно все, что наживали годами, в отчаянии.

Омраченным и выгоревшими селом ходят правоохранители, осматривают пожарища и составляют акты. А у сельсовета — суета. Погорельцы разбирают вещи, которые сюда привезли благотворители. Электричество, которое здесь не видели уже несколько дней, дает генератор.

Муратовцы говорят, что средств местного бюджета на денежную компенсацию людям не хватит даже на демонтаж сгоревших домов. Поэтому, надеются на помощь благотворителей.

Об обещанных накануне премьером деньгах для погорельцев многие даже не слышали. Электричества нет, а мобильная связь едва работает.

Кое-кто в помощь не верит, а другие уверены, что у кого сгорело абсолютно все хозяйство, не спасут даже 300 тыс. грн. Также после трагедии здесь ждут еще и на скачок цен на стройматериалы.

Видео поджога сухостоя на Луганщине

Украинские военные сняли факт поджога оккупантами сухостоя на Луганщине. Видео обнародовали на странице благотворительного фонда Вернись живым. На нем отчетливо видно, как террорист поджигает сухую траву неподалеку украинских позиций.

В фонде сообщили, что огонь уничтожил немало военного оборудования – квадрокоптеры, камеры видеонаблюдения, мониторы, генераторы, километры кабеля и многое другое.

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