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Факты / Происшествия

Погиб в день рождения: в Николаеве 3-летний мальчик выпал из окна

Жуткая трагедия произошла в Николаеве в воскресенье, 4 октября. Из окна на шестом этаже выпал трехлетний мальчик.

Врачи скорой помощи не смогли спасти малыша.

По словам соседей, это был день рождения ребенка, и семья готовилась к празднованию.

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В суете родители отвлеклись на несколько минут, но этого хватило, чтобы их сын забрался на подоконник и выпал.

Полиция проводит расследование инцидента.

В сентябре в Хмельницком двухлетний мальчик выпал из окна детского сада.

Ребенок оперся на москитную сетку открытого окна на первом этаже. Он сильно ударился головой об асфальтовое покрытие.

С тяжелыми травмами малыша доставили в детскую реанимацию.

Источник: Новостям-N

Фото: Dreamstime

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