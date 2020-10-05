Жуткая трагедия произошла в Николаеве в воскресенье, 4 октября. Из окна на шестом этаже выпал трехлетний мальчик.

Врачи скорой помощи не смогли спасти малыша.

По словам соседей, это был день рождения ребенка, и семья готовилась к празднованию.

Читайте: На Донетчине из окна 10 этажа выпал мальчик

В суете родители отвлеклись на несколько минут, но этого хватило, чтобы их сын забрался на подоконник и выпал.

Полиция проводит расследование инцидента.

В сентябре в Хмельницком двухлетний мальчик выпал из окна детского сада.

Ребенок оперся на москитную сетку открытого окна на первом этаже. Он сильно ударился головой об асфальтовое покрытие.

С тяжелыми травмами малыша доставили в детскую реанимацию.

Источник: Новостям-N