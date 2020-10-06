ДТП на Житомирской трассе под Киевом: микроавтобус влетел в рекламное сооружение

6 октября на Житомирской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с 10 пострадавшими.
Чрезвычайное происшествие случилось около села Капитановка Киевской области.
Во время движения автомобиль Opel подрезал микровтобус Mercedes, из-за чего последний вылетел с дороги и на скорости столкнулся с рекламным сооружением.
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По предварительной информации, травмы получили около 10 человек, погибших нет.
ДТП с маршруткой
4 октября в Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси.
На проспекте Свободы люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них влетел автобус.
Водитель не пропустил пешеходов, из-за чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.
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