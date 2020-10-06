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Факты / Происшествия

Подрезала легковушка: под Киевом микроавтобус попал в ДТП, 10 пострадавших

6 октября на Житомирской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с 10 пострадавшими.

Чрезвычайное происшествие случилось около села Капитановка Киевской области.

Во время движения автомобиль Opel подрезал микровтобус Mercedes, из-за чего последний вылетел с дороги и на скорости столкнулся с рекламным сооружением.

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По предварительной информации, травмы получили около 10 человек, погибших нет.

  • ДТП на Житомирской трассе под Киевом: микроавтобус влетел в рекламное сооружение
  • ДТП на Житомирской трассе под Киевом: микроавтобус влетел в рекламное сооружение
  • ДТП на Житомирской трассе под Киевом: микроавтобус влетел в рекламное сооружение
  • ДТП на Житомирской трассе под Киевом: микроавтобус влетел в рекламное сооружение
  • ДТП на Житомирской трассе под Киевом: микроавтобус влетел в рекламное сооружение
  • ДТП на Житомирской трассе под Киевом: микроавтобус влетел в рекламное сооружение
  • ДТП на Житомирской трассе под Киевом: микроавтобус влетел в рекламное сооружение
  • ДТП на Житомирской трассе под Киевом: микроавтобус влетел в рекламное сооружение
Подрезала легковушка: под Киевом микроавтобус попал в ДТП, 10 пострадавших / 4 фотографии

ДТП с маршруткой

4 октября в Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси.

На проспекте Свободы люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них влетел автобус.

Водитель не пропустил пешеходов, из-за чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Больше новостей о ДТП в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Киев Оперативний

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