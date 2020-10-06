ДТП на Житомирській трасі під Києвом: мікроавтобус влетів у рекламну споруду

6 жовтня на Житомирській трасі відбулася дорожньо-транспортна пригода з 10 потерпілими.
Надзвичайна подія сталася поблизу села Капітанівка Київської області.
Під час руху автомобіль Opel підрізав мікровтобус Mercedes, через що останній вилетів з дороги і на швидкості зіштовхнувся з рекламною спорудою.
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За попередньою інформацією, травми отримали близько 10 осіб, загиблих немає.
ДТП з маршруткою
4 жовтня у Києві трапилась смертельна ДТП за участю маршрутного таксі.
На проспекті Свободи люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, коли в них влетів автобус.
Водій не пропустив пішоходів, через що загинула жінка, ще двоє людей отримали травмування.
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