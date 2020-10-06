ДТП на Житомирській трасі під Києвом: мікроавтобус влетів у рекламну споруду

6 жовтня на Житомирській трасі відбулася дорожньо-транспортна пригода з 10 потерпілими.

Надзвичайна подія сталася поблизу села Капітанівка Київської області.

Під час руху автомобіль Opel підрізав мікровтобус Mercedes, через що останній вилетів з дороги і на швидкості зіштовхнувся з рекламною спорудою.

Читайте: Смертельна ДТП у Броварах: п’яний поліцейський збив матір та дочку

За попередньою інформацією, травми отримали близько 10 осіб, загиблих немає.















Підрізав легковик: під Києвом мікроавтобус потрапив у ДТП, 10 потерпілих / 4 фотографии

ДТП з маршруткою

4 жовтня у Києві трапилась смертельна ДТП за участю маршрутного таксі.

На проспекті Свободи люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, коли в них влетів автобус.

Водій не пропустив пішоходів, через що загинула жінка, ще двоє людей отримали травмування.

Більше новин про ДТП у Києві читайте на Фактах ICTV.