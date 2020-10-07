Вблизи поселка Степановка в Сумской области произошел выброс аммиака.

Информацию подтвердил директор департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александр Милаш.

В ГСЧС отметили лишь то, что возле Степановки произошла внештатная ситуация, но об уровне угрозы для населения не сообщили.

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Руководитель управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродспоживслужбы в Сумской области Валентина Тищенко рассказала, что произошла разгерметизация железнодорожной цистерны.

— Специалисты ГСЧС сообщили Госпродспоживслужбе, что опасных концентраций аммиака на месте разгерметизация не выявили, — отметила Тищенко.

Специалисты службы работают на месте происшествия и проводят замеры показателей, чтобы определить есть ли опасность для населения.

Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена ​​воздушными массами и угрозы для людей не представляет, — добавила Валентина Тищенко.

Утечка аммиака в Сумах

В 2017 году в Сумах произошла утечка аммиака. На территории одного из предприятий во время слива-налива аммиака произошла разгерметизация запорной арматуры автомобильной цистерны DAF.

Источник: Суспiльне