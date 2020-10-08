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Факты / Происшествия

На Филатова напали во время встречи с избирателями

В мэра Днепра Бориса Филатова во время встречи с избирателями бросили нашатырный спирт.

Инцидент произошел во двое на улице Строителей, 18.

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— Только что на встрече в Чечеловском районе, во дворе на ул. Строителей, 18 в меня бросили нашатырь, — рассказал Борис Филатов.

Также он добавил, что правоохранители задержали четверых нападавших.

  • Нападения на Бориса Филатова
  • Нападения на Бориса Филатова
  • Нападения на Бориса Филатова
  • Нападения на Бориса Филатова
На Филатова напали во время встречи с избирателями / 2 фотографии

Местные выборы в Днепре

На выборы мэра Днепра городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на должность мэра города Днепр.

Выборы в горсовет будут проходить по открытым спискам. Срок полномочий мэра составит пять лет.

Список кандидатов и биографии — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Borys Filatov

Фото: Информатор, УНИАН

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