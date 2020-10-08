В мэра Днепра Бориса Филатова во время встречи с избирателями бросили нашатырный спирт.
Инцидент произошел во двое на улице Строителей, 18.
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— Только что на встрече в Чечеловском районе, во дворе на ул. Строителей, 18 в меня бросили нашатырь, — рассказал Борис Филатов.
Также он добавил, что правоохранители задержали четверых нападавших.
Местные выборы в Днепре
На выборы мэра Днепра городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на должность мэра города Днепр.
Выборы в горсовет будут проходить по открытым спискам. Срок полномочий мэра составит пять лет.
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Источник: Borys Filatov