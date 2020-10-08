У мера Дніпра Бориса Філатова під час зустрічі з виборцями кинули нашатирний спирт.

Інцидент стався на вулиці Будівельників, 18.

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– Щойно на зустрічі у Чечелівському районі, у дворі на вул. Будівельників, 18 в мене кинули нашатир, – розповів Борис Філатов.

Також він додав, що правоохоронці затримали чотирьох нападників.







На Філатова напали під час зустрічі з виборцями / 2 фотографии

Місцеві вибори у Дніпрі

На вибори мера Дніпра міська територіальна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів на посаду мера міста Дніпро.

Вибори до міськради проходитимуть за відкритими списками. Термін повноважень мера складатиме п’ять років.

Список кандидатів та біографії – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Borys Filatov