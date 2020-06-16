Строительство метро в Днепре заморожено из-за того, что власти не дают разрешения турецкому подрядчику производить там взрывы.

Об этом во время эфира Свободы слова на ICTV заявил мэр города Борис Филатов, обращаясь за поддержкой к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

— Кабмин в своей программе много говорит о Большем строительстве, о создании рабочих мест, поэтому я бы хотел рассказать, наверное, о самой большой стройке в стране. Это стройка метро в Днепре. При чем в общественном сознании формируется мнение, что эта стройка горсовета, хотя это деньги ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития. – Ред.), хотя это крупнейший турецкий подрядчик, которого банк выбрал на международном конкурсе, хотя это польский инженер, а горсовет выступает просто пассивным заказчиком, — рассказал Филатов.

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Он добавил, что стройка уже год заморожена, так как турецкий подрядчик не может получить разрешение на взрывы в метро.

— Однако о какой большой стройке мы можем говорить, если самый крупный инвестиционный проект уже год стоит, — отметил глава горсовета.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что готов посодействовать в этом деле, однако только рамках своей компетенции и полномочий.

Строительство метро в Днепре

11 июня 2013 года Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Украиной о завершении строительства метрополитена.

В июле 2013 года стало известно, что строительство метро будет активизировано в первой половине 2014 года. Однако закон о ратификации кредита ЕБРР был подписан только 19 сентября 2014 года президентом Петром Порошенко.

19 июля 2016 года тендер на строительство метро в конкурентной борьбе с компаниями из Италии, Украины и Китая выиграла турецкая компания Limak, и ее представители передали мэрии города согласованный контракт на работы.