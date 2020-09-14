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Факты / Происшествия

В Киевской области пьяный пенсионер расстрелял шумную компанию

В Белой Церкви Киевской области 74-летний пенсионер в состоянии алкогольно опьянения открыл огонь в сторону шумной компании.

Стрельбу мужчина устроил с балкона четвертого этажа многоквартирного дома.

— Он объяснил, что таким образом пытался запугать и разогнать шумную компанию, которая мешала ему отдыхать. В результате чего один из отдыхающих был доставлен в медицинское учреждение, где врачи ему диагностировали поверхностную рану головы, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.

Полицейские изъяли у стрелка пневматическое ружье ИЖ-38.

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Пенсионеру грозит наказание по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Стрельба в Белой Церкве

Стрельба в ТРЦ Киева

10 сентября в ТРЦ на проспекте Оболонском в Киеве произошла перестрелка, в результате которой ранен 25-летний парень.

Между потерпевшим и несколькими неизвестными якобы возник конфликт. Один из них достал травматическое оружие и сделал несколько выстрелов.

Пострадавшего с ранениями ног госпитализировали в больницу. Другим участникам конфликта удалось сбежать

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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