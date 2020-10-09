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Факты / Происшествия

В Харькове горела многоэтажка, один человек погиб

Вечером 9 октября в Харькове загорелся многоквартирный дом на улице Чеботарская, 49.

Огонь возник на последнем, четвертом этаже, и за считанные минуты перекинулся на чердак.

  • В Харькове горела многоэтажка, один человек погиб
  • В Харькове горела многоэтажка, один человек погиб
  • В Харькове горела многоэтажка, один человек погиб
  • В Харькове горела многоэтажка, один человек погиб
В Харькове горела многоэтажка, один человек погиб / 2 фотографии

Во время эвакуации было спасено 17 человек, один человек погиб. Пожар на площади 300 кв. м удалось ликвидировать за четыре часа.

На месте пожара работало 55 спасателей, были привлечены 13 единиц техники ГСЧС.

В соцсетях сообщается, что дом был довольно старым: улицу Чеботарскую начинали строить еще во времена царской России, во второй половине XVIII века.

Очередной пожар в Харькове

В конце сентября на улице Конторской в Харькове загорелся дом, в результате чего погибли два человека.

Огонь возник на втором этаже двухэтажного дома на 8 квартир: позже пожар распространился на чердак и крышу.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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