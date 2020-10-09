PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Харкові горіла багатоповерхівка, одна людина загинула

Ввечеры 9 жовтня у Харкові загорівся багатоквартирний будинок на вулиці Чоботарська, 49.

Вогонь виник на останньому, четвертому поверсі, і за лічені хвилини перекинувся на горище.

  • У Харкові горіла багатоповерхівка, одна людина загинула
  • У Харкові горіла багатоповерхівка, одна людина загинула
  • У Харкові горіла багатоповерхівка, одна людина загинула
  • У Харкові горіла багатоповерхівка, одна людина загинула
У Харкові горіла багатоповерхівка, одна людина загинула / 2 фотографии

Під час евакуації було врятовано 17 осіб, одна людина загинула. Пожежу на площі 300 кв. м вдалося ліквідувати за чотири години.

На місці пожежі працювало 55 рятувальників, було залучено 13 одиниць техніки ДСНС.

У соцмережах повідомляється, що будинок був досить старим: вулицю Чоботарську починали будувати ще за часів царської Росії, у другій половині XVIII століття.

Чергова пожежа у Харкові

Наприкінці вересня на вулиці Конторській у Харкові загорівся будинок, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Вогонь виник на другому поверсі двоповерхового будинку на 8 квартир: згодом пожежа поширилася на горище та дах.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка