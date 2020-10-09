Ввечеры 9 жовтня у Харкові загорівся багатоквартирний будинок на вулиці Чоботарська, 49.

Вогонь виник на останньому, четвертому поверсі, і за лічені хвилини перекинувся на горище.







У Харкові горіла багатоповерхівка, одна людина загинула / 2 фотографии

Під час евакуації було врятовано 17 осіб, одна людина загинула. Пожежу на площі 300 кв. м вдалося ліквідувати за чотири години.

На місці пожежі працювало 55 рятувальників, було залучено 13 одиниць техніки ДСНС.

У соцмережах повідомляється, що будинок був досить старим: вулицю Чоботарську починали будувати ще за часів царської Росії, у другій половині XVIII століття.

Чергова пожежа у Харкові

Наприкінці вересня на вулиці Конторській у Харкові загорівся будинок, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Вогонь виник на другому поверсі двоповерхового будинку на 8 квартир: згодом пожежа поширилася на горище та дах.