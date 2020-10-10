Одессит под наркотиками угрожал взорвать себя с двумя детьми

Поздно вечером 9 октября в Одессе человек пригрозил своей сожительнице, что взорвет себя вместе с их общими детьми.

В тот день пара поссорилась между собой, и для “решения” конфликта одессит решил использовать 5-летнюю дочь и 10-летнего сына.

Через несколько часов полиция нашла их вместе с неадекватным мужчиной в одном из дворов жилых домов.

Во время обыска в его кармане был найден сверток с наркотиками.

Кроме того, что 37-летний мужчина будет отвечать за домашнее насилие, также ему инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 309 — Хранение наркотических средств.

Двое детей в результате неадекватных действий отца не пострадали.