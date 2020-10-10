Одесит під наркотиками погрожував підірвати себе з двома дітьми

Пізно ввечері 9 жовтня в Одесі чоловік пригрозив своїй співмешканці, що підірве себе разом із їхніми спільними дітьми.

Того дня пара посварилася між собою, і для “вирішення” конфлікту одесит вирішив використати 5-річну доньку та 10-річного сина.

За декілька годин поліція знайшла їх разом із неадекватним чоловіком в одному із дворів житлових будинків.

Під час обшуку у його кишені було знайдено згорток із наркотиками.

Окрім того, що 37-річний чоловік буде відповідати за домашнє насильство, також йому інкримінують вчинення злочину за ч. 1 ст. 309 – Зберігання наркотичних засобів.

Двоє дітей внаслідок неадекватних дій батька не постраждали.