Пешеход и мотоциклист: в двух районах Киева за вечер произошло два смертельных ДТП

Вечером 10 октября во Святошинском и Оболонском районах Киева в результате ДТП погибли два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Вартові Еспресо.

ДТП на проспекте Победы произошло из-за неосмотрительности пешехода, который перебегал дорогу в не отведенных месте.

— Появление человека на проспекте с оживленным движением стала полной неожиданностью для водителя и избежать наезда, к сожалению, не удалось, — говорится в сообщении.

По неофициальной информации, мужчине было 40 лет. Отмечается, что в 50 м от места аварии находится подземный переход.

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ДТП на вьезде в Киев со стороны Вышгорода произошло по вине водительницы Hyundai.

Во время разворота автомобиль не пропустил мотоцикл, владелец которого ехал по главной дороге.

В результате полученных после столкновения травм мотоциклист погиб.

На месте ДТП в обоих районах столицы работает полиция и следственно-оперативные группы.

Смертельное ДТП с участием маршрутки в Киеве

В Киеве в начале октября маршрутка сбила трех человек, в результате чего одна женщина погибла, еще двух госпитализировали в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Свободы.

По словам очевидцев, водитель не остановился на светофоре, когда горел красный свет. Согласно другой версии, у маршрутки отказали тормоза.