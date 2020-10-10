PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пішохід та мотоцикліст: у двох районах Києва за вечір сталося дві смертельні ДТП

Ввечері 10 жовтня у Святошинському та Оболонському районах Києва внаслідок ДТП загинуло двоє осіб.

Про це повідомляє Telegram-канал Вартові Еспресо.

ДТП на проспекті Перемоги сталася через необачність пішохода, який перебігав дорогу в невідведеному місці.

– Поява людини на проспекті з пожвавленим рухом стала повною несподіванкою для водія і уникнути наїзду, на жаль, не вдалося, – йдеться у повідомленні.

За неофіційною інформацією, чоловіку було 40 років. Зазначається, що за 50 м від місця аварії розташовано підземний перехід.

Читайте: У Києві на ходу загорілася маршрутка

ДТП при в’їзді до Києва з боку Вишгорода сталася з вини водійки Hyundai.

Під час розвороту автомобіль не пропустив мотоцикл, власник якого їхав головною дорогою.

В результаті отриманих після зіткнення травм мотоцикліст загинув.

На місці ДТП в обох районах столиці працює поліція та слідчо-оперативні групи.

Смертельна ДТП за участі маршрутки у Києві

У Києві на початку жовтня маршрутка збила трьох людей, внаслідок чого одна жінка загинула, ще двох госпіталізували до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на проспекті Свободи.

За словами очевидців, водій не зупинився на світлофорі, коли горіло червоне світло. За іншою версією, у маршрутки перестали працювати гальма.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка