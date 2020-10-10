Пішохід та мотоцикліст: у двох районах Києва за вечір сталося дві смертельні ДТП

Ввечері 10 жовтня у Святошинському та Оболонському районах Києва внаслідок ДТП загинуло двоє осіб.

Про це повідомляє Telegram-канал Вартові Еспресо.

ДТП на проспекті Перемоги сталася через необачність пішохода, який перебігав дорогу в невідведеному місці.

– Поява людини на проспекті з пожвавленим рухом стала повною несподіванкою для водія і уникнути наїзду, на жаль, не вдалося, – йдеться у повідомленні.

За неофіційною інформацією, чоловіку було 40 років. Зазначається, що за 50 м від місця аварії розташовано підземний перехід.

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ДТП при в’їзді до Києва з боку Вишгорода сталася з вини водійки Hyundai.

Під час розвороту автомобіль не пропустив мотоцикл, власник якого їхав головною дорогою.

В результаті отриманих після зіткнення травм мотоцикліст загинув.

На місці ДТП в обох районах столиці працює поліція та слідчо-оперативні групи.

Смертельна ДТП за участі маршрутки у Києві

У Києві на початку жовтня маршрутка збила трьох людей, внаслідок чого одна жінка загинула, ще двох госпіталізували до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на проспекті Свободи.

За словами очевидців, водій не зупинився на світлофорі, коли горіло червоне світло. За іншою версією, у маршрутки перестали працювати гальма.