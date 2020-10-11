В Киеве на Спортивной площади возле Дворца Спорта собрались сразу два митинга — сторонников ЛГБТ и их противников.

Активисты ЛГБТ-движения вышли на акцию протеста в честь Дня каминг-аута.

Акции протеста разделяет Нацгвардия.

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Когда глава движения Вместе за семью Руслан Кухарчук пытался войти в ТРЦ Гулливер, то его вытолкала охрана из-за чего возникла стычка. Во время этого рядом находился журналист, которому разбили телефон.

5 октября ТРЦ Гулливер засиял радугой ЛГБТ-флага. Иллюминация, должна была работать по вечерам с 5 по 11 октября.

Однако активистов из Нацкорпуса это возмутило и 8 октября они вышли на митинг против ЛГБТ сообщества.

Директор Киевпрайда Руслана Панухник заявила, что Гулливер боится погромов.

11 октября активисты КиевПрайд вышли на мирную акцию Свободу не выключить.

Источник: PavlovskyNews