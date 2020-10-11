У Києві на Спортивній площі біля Палацу Спорту зібралися одразу два мітинги – прихильників ЛГБТ та їхніх противників.

Активісти ЛГБТ-руху вийшли на акцію протесту з нагоди Дня камінг-ауту.

Акції протесту розділяє Нацгвардія.

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Коли глава руху Разом за сім’ю Руслан Кухарчук намагався увійти до ТРЦ Гулівер, то його виштовхала охорона через що виникла сутичка. Під час цього поруч перебував журналіст, якому розбили телефон.

5 жовтня ТРЦ Гулівер засяяв веселкою ЛГБТ-прапора. Ілюмінація, повинна була працювати вечорами з 5 до 11 жовтня.

Однак активістів з Нацкорпусу це обурило і 8 жовтня вони вийшли на мітинг проти ЛГБТ-спільноти.

Директор КиївПрайд Руслана Панухник заявила, що Гуллівер боїться погромів.

11 жовтня активісти КиївПрайд вийшли на мирну акцію Свободу не вимкнути.

Джерело: PavlovskyNews