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Факты / Происшествия

12 человек стали жертвами нападения боевиков на севере Нигерии

Группа неустановленных вооруженных лиц совершила атаки на две деревни в штате Кадуна на севере Нигерии.

В результате 12 человек погибли, еще несколько получили ранения.

Как рассказали очевидцы, множество боевиков, вооруженных современным оружием, в пятницу вторглись в деревню Кидандан, при этом убив трех местных жителей и ранив еще четырех.

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Офицер полиции добавил, что в субботу вечером боевики напали на деревню Кидаи, где они убили 9 человек и ранили еще четырех. Пострадавшие в настоящее время находятся в критическом состоянии.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

В Нигерии действует экстремистская группировка Боко Харам, которая стремится создать исламское государство на северо-востоке страны. С 2009 года от рук его боевиков погибли более 30 тыс. человек.

Источник: Синьхуа 

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