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Факты / Украина

Возле Нигерии пираты взяли в плен шесть украинских моряков — МИД

Министерство иностранных дел Украины уточнило количество граждан Украины, захваченных в плен пиратами в Гвинейском заливе у берегов Нигерии 17 июля.

— Уточненная информация: захвачены шесть граждан Украины, — уточнили данные в прес-службе МИД.

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Ранее МИД сообщило, что пираты захватили в плен четырех украинских моряков.

Захват судна Curacao Trader

17 июля 2020 года пираты напали на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу). В результате нападения были похищены 13 из 19 членов экипажа.

По предварительной информации, взятые в плен моряки являются гражданами Украины и России.

Сейчас статус судна отображается, как находится не под командованием.

Источник: Интерфакс-Украина

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