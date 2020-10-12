Група невстановлених озброєних осіб скоїла атаки на два села в штаті Кадуна на півночі Нігерії.

В результаті 12 людей загинули, ще кілька отримали поранення.

Як розповіли очевидці, безліч бойовиків, озброєних сучасною зброєю, в п’ятницю вторглися в село Кідандан, вбивши трьох місцевих жителів і поранивши ще чотирьох.

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Офіцер поліції додав, що в суботу ввечері бойовики напали на село Кидаї, де вони вбили 9 осіб і поранили ще чотирьох. Постраждалі наразі перебувають у критичному стані.

Наразі жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.

У Нігерії діє екстремістське угруповання Боко Харам, яке прагне створити ісламську державу на північному сході країни. З 2009 року від рук його бойовиків загинуло понад 30 тис. людей.

Джерело: Сіньхуа