В Черкассах жена после ссоры будила мужа ударом ножа в живот

В Черкассах мужчина вернулся с работы и застал дома свою жену в компании друзей за рюмкой водки.
Ситуация ему не понравилась, поэтому между супругами возникла ссора. После чего пострадавший пошел спать.
Разъяренная женщина решила разбудить мужа, воткнув нож в живот.
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Друзья нападающей рассказали, что на такой шаг она пошла, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
44-летнего пострадавшего с серьезным ранением госпитализировали в больницу.
Теперь женщине грозит до 8 лет за решеткой.
Под Херсоном сын зарезал отца
Трагедия произошла в одном из поселков Бериславского района Херсонской области. Окровавленная женщина среди ночи прибежала к соседям и рассказала, что ее 21-летний сын убил отца, а ей удалось сбежать.
У потерпевшей многочисленные ножевые ранения.