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Факты / Происшествия

В Черкассах жена после ссоры будила мужа ударом ножа в живот

В Черкассах мужчина вернулся с работы и застал дома свою жену в компании друзей за рюмкой водки.

Ситуация ему не понравилась, поэтому между супругами возникла ссора. После чего пострадавший пошел спать.

Разъяренная женщина решила разбудить мужа, воткнув нож в живот.

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Друзья нападающей рассказали, что на такой шаг она пошла, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

44-летнего пострадавшего с серьезным ранением госпитализировали в больницу. 

Теперь женщине грозит до 8 лет за решеткой.

Под Херсоном сын зарезал отца

Трагедия произошла в одном из поселков Бериславского района Херсонской области. Окровавленная женщина среди ночи прибежала к соседям и рассказала, что ее 21-летний сын убил отца, а ей удалось сбежать.

У потерпевшей многочисленные ножевые ранения.

Источник: Надзвичайні новини

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