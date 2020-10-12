В Черкассах жена после ссоры будила мужа ударом ножа в живот

В Черкассах мужчина вернулся с работы и застал дома свою жену в компании друзей за рюмкой водки.

Ситуация ему не понравилась, поэтому между супругами возникла ссора. После чего пострадавший пошел спать.

Разъяренная женщина решила разбудить мужа, воткнув нож в живот.

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Друзья нападающей рассказали, что на такой шаг она пошла, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

44-летнего пострадавшего с серьезным ранением госпитализировали в больницу.

Теперь женщине грозит до 8 лет за решеткой.

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