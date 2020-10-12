У Черкасах дружина після сварки будила чоловіка ударом ножа у живіт

Трагедія сталася в одному з селищ Бериславського району на Херсонщині. Закривавлена жінка серед ночі прибігла до сусідів і розповіла, що її 21-річний син вбив батька, а їй вдалося втекти.

У потерпілої численні ножові поранення. Нині вона у реанімації, але стан уже задовільний.