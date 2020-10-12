У Черкасах дружина після сварки будила чоловіка ударом ножа у живіт

У Черкасах чоловік повернувся з роботи й застав удома свою дружину в компанії друзів за чаркою горілки.
Ситуація йому не сподобалася, тому між чоловіком та дружиною виникла сварка. Після чого потерпілий пішов спати.
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Розлючена жінка вирішила розбудити чоловіка, встромивши ніж у живіт.
Друзі нападниці розповіли, що на такий крок вона пішла, бо перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння.
44-річного постраждалого з серйозним пораненням госпіталізували до лікарні.
Тепер жінці загрожує до 8 років за ґратами.
Під Херсоном син зарізав батька
Трагедія сталася в одному з селищ Бериславського району на Херсонщині. Закривавлена жінка серед ночі прибігла до сусідів і розповіла, що її 21-річний син вбив батька, а їй вдалося втекти.
У потерпілої численні ножові поранення. Нині вона у реанімації, але стан уже задовільний.