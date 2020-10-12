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Факты / Происшествия

В Одесской области 14-летнего подростка младший брат нашел повешенным

В Одесской области нашли повешенным 14-летнего подростка.

В петле мальчика обнаружил его младший брат.

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Обстоятельства и причины суицида пока неизвестны. Семья подростка характеризуется положительно, родственники рассказали, что не замечали у мальчика намерений покончить с собой.

Пока решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины с отметкой самоубийство.

Трагедия в Черкасской области

В Черкасской области отец задушил троих детей, а потом повесился сам.

Тела убитых внуков нашла бабушка.

Отец пошел на такой ужасный шаг из-за ревности.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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