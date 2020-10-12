В Одеській області 14-річного підлітка молодший брат знайшов повішеним

В Одеській області знайшли повішеним 14-річного підлітка.

У зашморгу хлопчика виявив його молодший брат.

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Обставини і причини суїциду поки невідомі. Сім’я підлітка характеризується позитивно, родичі розповіли, що не помічали у хлопчика намірів вкоротити собі віку.

Поки вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою самогубство.

Трагедія у Черкаській області

На Черкащині батько задушив трьох дітей, а потім повісився сам.

Тіла вбитих онуків знайшла бабуся.

Батько пішов на такий жахливий крок через ревнощі.