В Одеській області 14-річного підлітка молодший брат знайшов повішеним

В Одеській області знайшли повішеним 14-річного підлітка.
У зашморгу хлопчика виявив його молодший брат.
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Обставини і причини суїциду поки невідомі. Сім’я підлітка характеризується позитивно, родичі розповіли, що не помічали у хлопчика намірів вкоротити собі віку.
Поки вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою самогубство.
Трагедія у Черкаській області
На Черкащині батько задушив трьох дітей, а потім повісився сам.
Тіла вбитих онуків знайшла бабуся.
Батько пішов на такий жахливий крок через ревнощі.