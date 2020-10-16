В одеському дитсадку 4-річна дівчинка проломила череп – що зробила горе-вихователька

У дитячому садку в Одесі 4-річна дівчинка через необачність вихователів із важкими травмами голови опинилася в лікарні.

Дитина гойдалася на перекладині, але раптово впала і вдарилася потилицею об бетонну плиту.

Та найстрашнішим стало не це: дівчинку двічі нудило, що вже було доказом серйозного травмування, а коли вона підійшла за допомогою до виховательки, жінка наказала дитині лягти спати.

Після почутого батьки були шоковані – ніхто не викликав швидку та навіть не покликав медсестру. Про травмування 4-річної доньки вони дізналися аж через вісім годин.

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За словами директора Одеського дитячого садка №26, вихователька, виявляється, побоялася зателефонувати батькові дитини через його “важкий характер”.

– Вона вважає, що тато дуже складний. Розмовляти з ним вона не дуже хотіла, розумієте, вона зараз дуже засмучена. На неї страшно дивитися.

Медики заявили, що 4-річна Діана цілий день проходила з переломом частини черепа. Через травмування дівчинці заборонили відвідувати гурток танців найближчі три місяці.

Розлючені батьки хочуть, аби відповідальність за халатність стосовно їхньої доньки понесла не тільки вихователька, а й медсестра, і навіть директорка дитсадка.

– Ми будемо домагатися, щоб була кримінальна відповідальність, і нехай суд доводить провину кожного, – заявив батько постраждалої дівчинки.

В поліції вже відкрили кримінальне провадження, і якщо вину буде доведено – їм загрожє трирічне ув’язнення.

У Хмельницькому дворічний хлопчик випав з вікна дитсадку

В одному із дитячих садочків міста Хмельницький з вікна випала дворічна дитина – на щастя, це був перший поверх.

Хлопчик грався на підвіконні, сперся на москітну сітку відчиненого вікна та випав: його терміново доставили в реанімацію, де медики змогли врятувати життя дитини.

Кримінальне провадження відкрито за за ч.2 ст.137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) КК України.