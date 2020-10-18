В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро воскресенья обесточены 43 населенных пункта в трех областях, а именно: Черниговская — 30, Донецкая — 10 и Кировоградская — 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В частности, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей вследствие непогоды повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтопления 11 домохозяйств.

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В больницы Кропивницкого обратилось 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единиц техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.

Непогода в Киеве

Утро 17 октября во столицы начался с непогоды: дожди затопили менее 10 улиц, а сильный ветер повалил много деревьев.

Субботняя непогода в Киеве повлекла за собой пробки, поскольку движение на дорогах было затруднено. Временно перестали курсировать трамваи.