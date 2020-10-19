В поезде Львов-Киев девушки в возрасте 17 и 19 лет буянили и мешали другим пассажирам. Поезд пришлось остановить, из-за чего он прибыл в Киев с задержкой в один час.

Пассажирки распивали спиртное, громко включали музыку, кричали, бегали по вагону голыми, курили и не обращали внимание на замечания работников поезда.

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Из-за хамского поведения девушек, пассажиров из соседнего купе пришлось переселить в соседний вагон.

На станции Шепетовка начальник поезда решил высадить пассажирок. Сами выходить они не хотели, поэтому им пришлось помочь.

Минирование поезда

В Николаеве п олиция задержала мужчину, который сообщил о “минировании” поезда сообщением Николаев – Киев.

После проверки оказалось, что предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено.