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Факты / Происшествия

Бегали голые по вагону: в поезде Львов-Киев две пьяные девушки устроили дебош

В поезде Львов-Киев девушки в возрасте 17 и 19 лет буянили и мешали другим пассажирам. Поезд пришлось остановить, из-за чего он прибыл в Киев с задержкой в один час.

Пассажирки распивали спиртное, громко включали музыку, кричали, бегали по вагону голыми, курили и не обращали внимание на замечания работников поезда.

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Из-за хамского поведения девушек, пассажиров из соседнего купе пришлось переселить в соседний вагон.

На станции Шепетовка начальник поезда решил высадить пассажирок. Сами выходить они не хотели, поэтому им пришлось помочь.

Минирование поезда

В Николаеве п олиция задержала мужчину, который сообщил о “минировании” поезда сообщением Николаев – Киев.

После проверки оказалось, что предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено.

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