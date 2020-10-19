У потязі Львів-Київ дівчата віком 17 та 19 років бешкетували і заважали іншим пасажирам. Поїзд довелося зупинити, через що він прибув до Києва із затримкою в одну годину.

Пасажирки розпивали спиртне, голосно вмикали музику, кричали, бігали по вагону голими, курили та не звертали увагу на зауваження працівників поїзда.

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Через хамську поведінку дівчат, пасажирів із сусіднього купе довелося переселити в інший вагон.

На станції Шепетівка керівник потяга вирішив висадити пасажирок. Самі виходити вони не хотіли, тому їм довелося допомогти.

Замінування потяга

У Миколаєві поліція затримала чоловіка, який повідомив про “замінування” потяга сполученням Миколаїв – Київ.

Чоловіка знайшли за кілька годин. Ним виявився 36-річний житель Чернігівської області.