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Факты / Происшествия

Под Одессой пьяный отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу

Мать 13-летней девочки сообщила в Белгород-Днестровский отдел полиции об изнасилования дочери. По словам женщины, это сделал ее пьяный сожитель.

Она рассказала, что утром 1 октября вместе с четырьмя детьми вышла из дому, но девочка зачем-то вернулась обратно.

Когда пришла домой, дочка рассказала об изнасиловании.

Оперативная группа задержала подозреваемого, открыто уголовное производство.

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2 октября Белгород-Днестровский горрайонный суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

В конце сентября в Киеве задержали 51-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Потерпевшая договорилась с ним о покупке бумаги для рисования. Во время встречи он силой затащил 17-летнюю девушку в лес.

После содеянного мужчина еще и обокрал жертву.

Источник: Бессарабия INFORM

Фото: Dreamstime

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