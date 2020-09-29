В Киеве задержали 51-летнего мужчину, который изнасиловал и обокрал несовершеннолетнюю девушку.

По предварительной информации, потерпевшая договорилась с ним о покупке бумаги для рисования. Во время встречи злоумышленник силой затащил 17-летнюю девушку в лес.

Там он изнасиловал ее, после чего завладел имуществом жертвы.

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Полиции удалось задержать мужчину в тот же день, в совершении преступления он признался. Как выяснилось, ранее его уже судили.

Правоохранители пока выбирают преступнику меру пресечения.







Изнасиловал и обокрал несовершеннолетнюю — в Киеве задержали преступника / 2 фотографии

Львовянина подозревают в 11 изнасилованиях

Во Львове бывшего руководителя детского лагеря подозревают в 11 изнасилованиях. Полиции удалось найти жертв злоумышленника и собрать достаточно доказательств для подозрения.

Некоторые случаи касаются изнасилования детей 11-14 лет еще в 2005 году. 46-летнему преступнику грозит пожизненное лишение свободы.