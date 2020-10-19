Пар в подъезде и кипяток, льющийся по ступенькам вниз, как водопад – так начался отопительный сезон для жителей одного из подъездов дома на улице Вацлава Гавела, 83 в Киеве.

Об этом пишут в соцсетях жители дома и выкладывают видео коммунальной аварии.

По их словам, прорвало отопление, горячая вода шла не менее двух часов, в результате кипятком залило весь подъезд.

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А мастер, который приехал на вызов, 40 минут не мог перекрить воду, потому что винты старые и ржавые.

Старт отопительного сезона в Киеве

Отопительный сезон в Киеве начался 16 октября.

Местные власти приняли такое решение из-за похолодания, которое ожидается с этой недели — ночью температура будет снижаться до +3 +5.

В Минэнерго говорят, что в этом году страна накопила рекордные запасы топлива — 3 млн тонн угля, что почти втрое больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в хранилища закачали 26 млрд кубометров газа.

Источник: Екатерина Белецкая