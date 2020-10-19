Пара у під’їзді і окріп, що ллється сходами вниз, як водоспад – так почався опалювальний сезон для мешканців одного з під’їздів будинку на вулиці Вацлава Гавела, 83 у Києві.

Про це пишуть в соцмережах мешканці будинку і викладають відео комунальної аварії.

За їх словами, прорвало опалення, гаряча вода йшла не менше двох годин, в результаті окропом залило весь під’їзд.

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А майстер, який приїхав на виклик, 40 хвилин не міг перекрити воду, тому що гвинти старі та іржаві.

Старт опалювального сезону у Києві

Опалювальний сезон у Києві розпочався 16 жовтня.

Місцева влада ухвалила таке рішення через похолодання, яке очікується з цього тижня – вночі температура знижуватиметься до +3 +5.

В Міненерго кажуть, що цього року країна має рекордні запаси палива – 3 млн тонн вугілля, що майже утричі більше, ніж у минулому році.

Крім того, в сховища закачали 26 млрд кубометрів газу.

Джерело: Екатерина Белецкая