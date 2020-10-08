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Факты / Украина / Общество

98% домов в Киеве готовы к отопительному сезону

Городская жилищно-коммунальная инспекция проверила дома Киева на готовность к отопительному сезону 2020. 98% зданий готовы к подключению тепла.

— Сейчас в Киеве 98% зданий подготовлены к пуску тепла, однако в отдельных случаях к качеству работы коммунальных служб есть замечания, — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Пантелеев добавил, что жилищно-коммунальная инспекция города (Управление самоуправляющегося контроля КГГА) получила задание проверить дома, где люди жалуются на аварийность помещений и неисправность с отоплением. Некоторые дома старые и требуют капитального ремонта и постоянных проверок.

В сентябре этого года инспекция проверила более 400 домов, где были устранены все нарушения.

Кабмин утверждает, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя

Украина готова к отопительному сезону на 90%. На ТЭС и ТЭЦ есть стабильные запасы топлива и газа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил председателям ОГА, министерствам и Нафтогазу немедленно решить неисправности на проблемных ТЭЦ.

Фото: КГГА

Источник: КГГА

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