У Києві в лікарні №8 на Оболоні 20 жовтня наклав на себе руки 68-річний пацієнт з коронавірусом.
Чоловік в костюмі вистрибнув з вікна на четвертому поверсі.
Про суїцид спочатку повідомило у соцмережі співтовариство dtp.kiev.ua, а потім інформацію підтвердили в поліції Оболонського району.
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За фактом смерті пенсіонера порушено кримінальну справу.
КИЕВ. Труп. Суицид (?)
Киевская клиническая городская больница 8, ул. Кондратюка. Мужчина надел костюм и по-нарядному выпрыгнул сразу на смерть.
Опубликовано dtp.kiev.ua Вторник, 20 октября 2020 г.
У Києві це вже друге самогубство серед хворих на Covid-19 за останню добу і четверте за час епідемії.
19 жовтня з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка, а 24 вересня було два суїциди в лікарні №4.