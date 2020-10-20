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Факти / Надзвичайні події

Друге самогубство за добу: з вікна київської лікарні викинувся хворий на Covid-19

У Києві в лікарні №8 на Оболоні 20 жовтня наклав на себе руки 68-річний пацієнт з коронавірусом.

Чоловік в костюмі вистрибнув з вікна на четвертому поверсі.

Про суїцид спочатку повідомило у соцмережі співтовариство dtp.kiev.ua, а потім інформацію підтвердили в поліції Оболонського району.

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За фактом смерті пенсіонера порушено кримінальну справу.

 

КИЕВ. Труп. Суицид (?)
Киевская клиническая городская больница 8, ул. Кондратюка. Мужчина надел костюм и по-нарядному выпрыгнул сразу на смерть.

Опубликовано dtp.kiev.ua Вторник, 20 октября 2020 г.

У Києві це вже друге самогубство серед хворих на Covid-19 за останню добу і четверте за час епідемії.

19 жовтня з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка, а 24 вересня було два суїциди в лікарні №4.

Джерело: 24 канал

Фото: Dreamstime

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