В Харькове суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении принудительного медицинского лечения подозреваемой в убийстве 13-летнего ребенка в Подворках Дергачевского района в апреле 2020 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

По его словам, судебно-психиатрическая экспертиза признала женщину больной хроническим психическим заболеванием, которые и лишило ее возможности осознать свои действия и руководить ими.

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— В связи с невменяемостью особы, суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении принудительных медицинских мер в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, — сообщил Чубенко.

Подозреваемая будет находиться в следственном изоляторе еще один месяц до окончания срока апелляционного обжалования.

Во время расследования дела проведено более 30 экспертиз, в ходе которых причастность других лиц к преступлению не было установлено.

30 апреля 2020 года на улице Полтавский Шлях в Харькове задержали обнаженную женщину с ножом в руке, которая несла в пакете голову 13-летнего ребенка.

В полицию Дергачевского района поступило сообщение от жителя поселка Подворки, что он нашел в доме обезглавленное тело племянницы, а ее матери дома не было.

Правоохранители начали дело по ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. Эксперты насчитали около 20 ножевых ранений, а убийство произошло около полуночи.

38-летнюю мать ребенка задержали. Ленинский райсуд Харькова взял ее под стражу без возможности внесения залога.